LIVE Omloop Het Nieuwsblad 2023 in DIRETTA | partenza alle 11 15! Inizia lo spettacolo delle Classiche del Nord!

Leggi su oasport

(Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:54 Tra un minuto inizierà la fase di trasferimento verso il chilometro zero conneutralizzata. Il via vero e proprio della corsa è previsto, come detto,11.15. 10:52 Il percorso di quest’anno non si discosterà molto da quanto si è visto nel 2022, con 207,3 km da percorrere dalladi Gand all’arrivo posto a Ninove; ci saranno da affrontare dodici muri e nove tratti in pavè che renderanno la corsa veramente spettacolare. 10:50 Ladella gara è in programma11.15, con tutti i corridori che stanno ultimando la fase di preparazione. 10:48 La corsa fiamminga apre le danze di tutte le grandidelMuri, pioggia, vento, pavè, è arrivato il periodo ...