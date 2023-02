LIVE Italia-Irlanda 7-5 | Sei Nazioni Rugby 2023 in DIRETTA | Varney a segno e azzurri in vantaggio!

Leggi su oasport

(Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11? Pallone rubato in ruck dall’e nulla di fatto per gli11? Ancora Lorenzo Cannone a sfondare esui 5 metri! 10? Ottima azione azzurra, fallo irlandese ein touche in attacco 7? METAAAAAAAAAAAAAAAAA!! STEPHENYYYY! Fantastica azione azzurra, con Lorenzo Cannone che sfonda, resta in piedi, spinge e quando va a terra è il mediano a prendere l’ovale e schiaccia! Trasforma Garbisi.7-5 6?che conquista un calcio libero in mischia, ma sulla seguente azione avanti di Capuozzo e nulla di fatto 3? METAAAAAAAA! Non può nulla l’, però, un minuto dopo, ...