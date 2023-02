LIVE – Italia-Irlanda 20-34: Sei Nazioni maschile 2023 rugby in DIRETTA (Di sabato 25 febbraio 2023) La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Irlanda, partita valevole per il terzo turno del Guinness Sei Nazioni maschile 2023 di rugby. Gli azzurri di Kieran Crowley, dopo aver sfiorato l’impresa contro i campioni in carica della Francia e incassato una sconfitta contro l’Inghilterra, tornano in Italia per provare a conquistare il primo successo nel torneo. Servirà una grande prestazione per fermare la formazione irlandese, prima in classifica grazie alle ampie vittorie contro Galles e Francia. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.15 Italiane di sabato 25 febbraio sul campo dello stadio Olimpico di Roma. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA ... Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) Latestualedi, partita valevole per il terzo turno del Guinness Seidi. Gli azzurri di Kieran Crowley, dopo aver sfiorato l’impresa contro i campioni in carica della Francia e incassato una sconfitta contro l’Inghilterra, tornano inper provare a conquistare il primo successo nel torneo. Servirà una grande prestazione per fermare la formazione irlandese, prima in classifica grazie alle ampie vittorie contro Galles e Francia. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.15ne di sabato 25 febbraio sul campo dello stadio Olimpico di Roma. Sportface.it vi terrà compagnia con una...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmbasciataUSA : La musicista ucraina Liubov Kardash aveva un sogno: formare in Italia un'orchestra di bandura, lo strumento tradizi… - Europarl_IT : ?????????? @EP_President Roberta Metsola all’arrivo a Esperienza Europa - David Sassoli con @Antonio_Tajani… - Europarl_IT : ??????Oggi ore 14:00 Inaugurazione ufficiale di Esperienza Europa con dedica a David Sassoli ???Con @EP_President… - metallus_it : Brujeria: tre date live in Italia a luglio! - infoitsport : Italia Irlanda, il risultato in diretta live della partita del 6 Nazioni 2023 -