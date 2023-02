LIVE Italia-Irlanda 20-34 finale, Sei Nazioni Rugby 2023 in DIRETTA: gli irlandesi portano a casa 5 punti, azzurri convincenti (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vince, dunque, l’Irlanda per 20-34 al termine di una bellissima partita. azzurri belli palla in mano, che per un tempo dominano in mischia, ma subiscono troppo nei punti d’incontro e hanno troppe amnesie in difesa, regalando mete facili all’Irlanda. 80? Intercetto di Lowe e partita che finisce qui 80? Italia che ha riconquistato palle e continua a giocare, ma deve risalire tutto il campo 79? Chiude, così, in attacco l’Irlanda che vince con bonus e resta prima con 15 punti in classifica, resta ferma a 1 l’Italia 78? Fallo azzurro in mischia e Irlanda che può risalire il campo 77? Bell’azione di Menoncello, azzurri a 5 metri ma avanti ed ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVince, dunque, l’per 20-34 al termine di una bellissima partita.belli palla in mano, che per un tempo dominano in mischia, ma subiscono troppo neid’incontro e hanno troppe amnesie in difesa, regalando mete facili all’. 80? Intercetto di Lowe e partita che finisce qui 80?che ha riconquistato palle e continua a giocare, ma deve risalire tutto il campo 79? Chiude, così, in attacco l’che vince con bonus e resta prima con 15in classifica, resta ferma a 1 l’78? Fallo azzurro in mischia eche può risalire il campo 77? Bell’azione di Menoncello,a 5 metri ma avanti ed ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmbasciataUSA : La musicista ucraina Liubov Kardash aveva un sogno: formare in Italia un'orchestra di bandura, lo strumento tradizi… - Europarl_IT : ?????????? @EP_President Roberta Metsola all’arrivo a Esperienza Europa - David Sassoli con @Antonio_Tajani… - Europarl_IT : ??????Oggi ore 14:00 Inaugurazione ufficiale di Esperienza Europa con dedica a David Sassoli ???Con @EP_President… - bazirelamyun : @ARMYMom0803 ?????? idem, se fa una live dopo tutta questa esperienza dove racconta di come si è trovato in Italia io… - zazoomblog : LIVE – Italia-Irlanda 20-34: Sei Nazioni maschile 2023 rugby in DIRETTA - #Italia-Irlanda #20-34: #Nazioni -