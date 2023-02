LIVE Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Cottbus 2023 in DIRETTA: Dolgopyat domina al corpo libero! Attesa per Alice D’Amato e Manila Esposito (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30: Rischia la caduta ed esce dalla zona di atterraggio la lituana nel primo salto: punteggio di 12.400 15.28: Esercizio senza errori evidenti per l’albanese Petrov che totalizza un punteggio di 14.700 che significa seconda posizione provvisoria. Ora al volteggio la lituana Vostruchovaite 15.22: Uscita non perfetta per Chusovitina anche nel secondo salto. Punteggio totale per lei di 13.016 che significa primo posto provvisorio. Ora l’albanese Petrov al cavallo con maniglie 15.20: Errore per Chusovitina che deve allargare la gamba destra all’atterraggio e rischia la caduta al primo salto. Punteggio di 12.866 15.19: Buono l’esercizio dell’armeno Khachikyan che va al comando con 14.833. Ora al volteggio la veterana uzbeka Chiusovitina 15.16: Saltello in atterraggio anche nel secondo salto per Aripova che ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.30: Rischia la caduta ed esce dalla zona di atterraggio la lituana nel primo salto: punteggio di 12.400 15.28: Esercizio senza errori evidenti per l’albanese Petrov che totalizza un punteggio di 14.700 che significa seconda posizione provvisoria. Ora al volteggio la lituana Vostruchovaite 15.22: Uscita non perfetta per Chusovitina anche nel secondo salto. Punteggio totale per lei di 13.016 che significa primo posto provvisorio. Ora l’albanese Petrov al cavallo con maniglie 15.20: Errore per Chusovitina che deve allargare la gamba destra all’atterraggio e rischia la caduta al primo salto. Punteggio di 12.866 15.19: Buono l’esercizio dell’armeno Khachikyan che va al comando con 14.833. Ora al volteggio la veterana uzbeka Chiusovitina 15.16: Saltello in atterraggio anche nel secondo salto per Aripova che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Cottbus 2023 in DIRETTA - PowerBasketSa : ??Festeggia con noi grazie a: Eden Banqueting Floros Ginnastica Ritmica Thiago STM Dj | thanks to Made in Italy Pow… - rgmargg : Amici di ginnastica comincia la serie a di ginnastica ritmica. La a2 è iniziata alle 15 su youtube: -