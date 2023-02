LIVE – Fidelis Andria-Foggia 0-1 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 25 febbraio 2023) Ladi, match valido per la ventinovesima giornata di. Nel girone C si sfidano l’ultima in classifica, reduce da un lungo periodo di digiuno di vittorie, e la quarta che però ha vissuto una settimana turbolente. Derby pugliese di grande interesse e decisivo per la sorte di entrambe, chi la spunterà? Appuntamento alle ore 17.30 di sabato 25 febbraio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-1 65? – Lasi butta in avanti per reagire allo svantaggio, senza però grande precisione. 60? ...