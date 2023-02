LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: uno-due Ferrari nel day-3, Alonso stupisce con l’Aston Martin (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 15.44 In tutto questo Alonso si prepara per una simulazione del passo gara. 15.42 Giro veloce non eccezionale di Valtteri Bottas, che rimane molto lontano dalla vetta. 15.39 Norris realizza un tempo, portandosi a 1.667 dalla vetta con gomme medie (C3). 15.36 Nel frattempo si vede in pista la McLaren di Norris, dopo tanti problemi di natura tecnica. 15.33 Nel frattempo Perez e Albon hanno sfondato la barriera dei 100 giri. Laps, laps and more laps! Perez and Albon have both clocked over 100 laps for today #F1 #F1Testing pic.twitter.com/pSq5sTaoZS — Formula 1 (@F1) February 25, 2023 15.31 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1. Leclerc, Ferrari, 1m31.024s, C4 – 67 laps2. Sainz, ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 15.44 In tutto questosi prepara per una simulazione del passo gara. 15.42 Giro veloce non eccezionale di Valtteri Bottas, che rimane molto lontano dalla vetta. 15.39 Norris realizza un tempo, portandosi a 1.667 dalla vetta con gomme medie (C3). 15.36 Nel frattempo si vede in pista la McLaren di Norris, dopo tanti problemi di natura tecnica. 15.33 Nel frattempo Perez e Albon hanno sfondato la barriera dei 100 giri. Laps, laps and more laps! Perez and Albon have both clocked over 100 laps for today #F1 #F1ing pic.twitter.com/pSq5sTaoZS — Formula 1 (@F1) February 25,15.31 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1. Leclerc,, 1m31.024s, C4 – 67 laps2. Sainz, ...

