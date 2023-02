LIVE F1 | Test Bahrain 2023 in DIRETTA | si riparte! Leclerc cede il posto a Sainz sulla Ferrari nel pomeriggio

(Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 13.25non completa il primo giro lanciato e rientra ai box. Ancora tutto fermo in casa Red Bull e Mers. 13.24 Mentre Ocon torna ai box dopo tre tornate, scendono in pista anche Magnussen con la Haas e Norris con la McLaren. 13.23 Pneumatici usati di 12 giri per la, subito alle prese con una prova comparativa di set-up per simulare la gara. 13.21inizia il suo programma di lavoro pomeridiano con una prova di partenza in uscita dalla pit-lane. Lo spagnolo della Rossa monta gomme medie C3sua SF-23. 13.20 Primo run che si apre in 1’37?7 per Ocon con l’Alpine. A breve dovrebbe scendere in pista anche Carloscon la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : Buongiorno con la F1! Al via l'ultima giornata di test dal Bahrain LIVE SU YOUTUBE ? - SkySportF1 : ?? Ferrari veloce sul giro secco con Leclerc Difficoltà nella gestione delle gomme LIVE SU YOUTUBE ?… - SkySportF1 : ?? ???????????? ???? ??????????????: ???? ???? ???????????? Le news ? - SassoMarcoSF91 : F1 - Segui in diretta l'azione delle ultime ore dei test invernali prima dell'inizio del mondiale 2023 #F1… - FormulaPassion : Ultima sessione di #F1Testing, seguitela con noi -

11.10 - In attesa che venga ripristinata l'azione in pista vi offriamo qualche scatto di questa ultima mattinata di. Loading... Previous Next 11.05 - Questo il ritmo che stava tenendo Bottas ......possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostriche ... immagini fisse da 24,7 MP, sensore di immagine da 1/1,9 , streaming, stabilizzazione In offerta a ...

F1 LIVE Bahrain, giorno 3: segui i test Formula 1 in diretta Autosprint.it

Formula 1, test in Bahrain: Verstappen il più veloce nel Day-1. Sainz 3°, Leclerc 4° Sky Sport

F1, test Bahrain: in diretta live streaming risultati e tempi della 3^ giornata a Sakhir Sky Sport

LIVE i test F1 in Bahrain: la diretta. Leclerc al comando, sulla Ferrari ora tocca a Sainz La Gazzetta dello Sport

F1 | Test Bahrain 2023 - RISULTATI - Day 3 Mattina: Leclerc in testa ma che sofferenza sul passo gara [Cronaca LIVE] F1inGenerale

SBK: Seconda e ultima giornata di test per le derivate in Australia: si riparte dal riferimento siglato da Toprak, il migliore del lunedì davanti a Rinaldi, Bautista e Rea ...Toprak Razgatlioglu fa brillare la Yamaha nel lunedì di Phillip Island, grazie al crono di 1’30”674. Per soli 99 millesimi il turco ha la meglio sulla Ducati di Michael Rinaldi, mentre in terza ...