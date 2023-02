LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: Russell in testa, discreto inizio di giornata per Leclerc (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.40 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-3: 1 George Russell Mercedes 1:33.685 12 2 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.005 103 Charles Leclerc Ferrari+0.457 8 4 Pierre GASLY Alpine+0.644 7 5 Oscar PIASTRI McLaren+1.114 9 6 Felipe DRUGOVICH Aston Martin+4.006 11 7 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+4.924 15 8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+6.547 9 9 Nyck DE VRIES AlphaTauri+9.490 5 8.37 Primo tempo cronometrato per Leclerc che è terzo a 457 millesimi da Russell: qualche saltellamento, una correzione in curva 1, ma il monegasco non ha cominciato male la sua giornata di Test. 8.35 Torna in pista Charles Leclerc con treno usato di gomma media C2. 8.32 Leclerc è sempre fermo ai box ed è sceso dalla macchina: ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.40 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-3: 1 GeorgeMercedes 1:33.685 12 2 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.005 103 CharlesFerrari+0.457 8 4 Pierre GASLY Alpine+0.644 7 5 Oscar PIASTRI McLaren+1.114 9 6 Felipe DRUGOVICH Aston Martin+4.006 11 7 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+4.924 15 8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+6.547 9 9 Nyck DE VRIES AlphaTauri+9.490 5 8.37 Primo tempo cronometrato perche è terzo a 457 millesimi da: qualche saltellamento, una correzione in curva 1, ma il monegasco non ha cominciato male la suadi. 8.35 Torna in pista Charlescon treno usato di gomma media C2. 8.32è sempre fermo ai box ed è sceso dalla macchina: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?? ???????????? ???? ??????????????: ???? ???? ???????????? Le news ? - infoitsport : F1 LIVE Bahrain, giorno 3: segui i test Formula 1 in diretta - infoitsport : LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: comincia l'ultima giornata! - ronnyraggini : RT @SkySportF1: Buongiorno con la F1! Al via l'ultima giornata di test dal Bahrain LIVE SU YOUTUBE ? - sportli26181512 : F1, test Bahrain: in diretta live streaming risultati e tempi della 3^ giornata a Sakhir: Nella prima giornata il m… -