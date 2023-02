LIVE F1 | Test Bahrain 2023 in DIRETTA | Russell al comando con gomma soft | Leclerc è secondo con le medie!

Leggi su oasport

(Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.14 Quello diè anche il miglior crono di questi tre giorni sfruttando la mescola più morbida. La prossima settimana in qualifica Pirelli non porterà né C4 né C5 e queste mescole non saranno quindi utilizzabili. 9.11 Lima ancora qualcosa al suo tempoconC5: 1:31.564 per l’inglese che sta cercando la prestazione sul giro. 9.09 Miglioramento anche per il brasiliano Felipe Drugovich con l’Aston Martin: sesta posizione a due secondi da. 9.06 1:32.220:a mezzodacon una mescola di differenza.C3 per il monegasco,C4 per l’inglese. 9.03 Sei giri con...