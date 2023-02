LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: primi tempi cronometrati, Russell in testa, Leclerc ancora ai box (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.35 Torna in pista Charles Leclerc con treno usato di gomma media C3. 8.32 Leclerc è sempre fermo ai box ed è sceso dalla macchina: i meccanici hanno sostituito l’ala anteriore dopo i primi quattro giri compiuti. 8.29 1:33.685: George Russell precede di appena cinque millesimi Hulkenberg e passa al comando con un discreto giro. 8.26 Tutti in pista con gomme medie eccetto De Vries e Albon che girano con gomme soft. 8.23 Qualche immagine per Nico Hulkenberg diffusa dalla scuderia Haas: In the car and ready for action! Nico begins our Saturday laps in Sakhir #HaasF1 #F1Testing pic.twitter.com/2nkFDrIqra — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 25, 2023 8.20 AGGIORNAMENTO tempi DAY-3: 1 ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.35 Torna in pista Charlescon treno usato di gomma media C3. 8.32è sempre fermo ai box ed è sceso dalla macchina: i meccanici hanno sostituito l’ala anteriore dopo iquattro giri compiuti. 8.29 1:33.685: Georgeprecede di appena cinque millesimi Hulkenberg e passa al comando con un discreto giro. 8.26 Tutti in pista con gomme medie eccetto De Vries e Albon che girano con gomme soft. 8.23 Qualche immagine per Nico Hulkenberg diffusa dalla scuderia Haas: In the car and ready for action! Nico begins our Saturday laps in Sakhir #HaasF1 #F1ing pic.twitter.com/2nkFDrIqra — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 25,8.20 AGGIORNAMENTODAY-3: 1 ...

