LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: Perez in vetta con le mescole più morbide, 3° Sainz e 4° Leclerc (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 16.21 1:37.646 per Sainz che sigla un buon giro, mentre Hamilton si lancia per un altro giro veloce. 16.19 Sergio Perez con le gomme C5, le più morbidi, si porta in vetta con il crono di 1:30.616 a precedere Hamilton di 0.165, mentre Sainz che torna ai box e cambia gomme, montando gomme medie nuove. 16.18 1:39.273 per Sainz che si conferma più o meno con quanto fatto in precedenza. 16.16 Nel frattempo Perez entra in pista con le soft. 16.15 1:39.077 per Sainz con la Ferrari che, facendo un confronto con quanto fatto da Leclerc stamane, ha un decremento di prestazione meno importante. 16.13 1:39.179 per Sainz che ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 16.21 1:37.646 perche sigla un buon giro, mentre Hamilton si lancia per un altro giro veloce. 16.19 Sergiocon le gomme C5, le più morbidi, si porta incon il crono di 1:30.616 a precedere Hamilton di 0.165, mentreche torna ai box e cambia gomme, montando gomme medie nuove. 16.18 1:39.273 perche si conferma più o meno con quanto fatto in precedenza. 16.16 Nel frattempoentra in pista con le soft. 16.15 1:39.077 percon la Ferrari che, facendo un confronto con quanto fatto dastamane, ha un decremento di prestazione meno importante. 16.13 1:39.179 perche ...

