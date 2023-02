LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: Perez al comando, buone impressioni per Leclerc (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.54 Ecco il Testacoda di Oscar Piastri: Oscar Piastri has a BIG spinning moment out on track! The Australian driver recovers quickly to continue on #F1 #F1Testing pic.twitter.com/KPU7PB4Fvo — Formula 1 (@F1) February 25, 2023 8.51 Perez e Russell ora stanno girando senza griglie per cercare di lavorare sul giro secco da qualifica. 8.48 Perez si rilancia e fa il giro veloce: 1:33.167 il tempo, 162 millesimi più veloce di Hulkenberg. Miglior tempo personale per il messicano in questa tre giorni. 8.45 TestACODA PER OSCAR PIASTRI IN CURVA 10! Il rookie australiano ha preso un sobbalzo e si è girato: fortunatamente c’è ampia via di fuga e si è rimesso subito in pista. 8.43 Si migliora ancora ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.54 Ecco ilacoda di Oscar Piastri: Oscar Piastri has a BIG spinning moment out on track! The Australian driver recovers quickly to continue on #F1 #F1ing pic.twitter.com/KPU7PB4Fvo — Formula 1 (@F1) February 25,8.51e Russell ora stanno girando senza griglie per cercare di lavorare sul giro secco da qualifica. 8.48si rilancia e fa il giro veloce: 1:33.167 il tempo, 162 millesimi più veloce di Hulkenberg. Miglior tempo personale per il messicano in questa tre giorni. 8.45ACODA PER OSCAR PIASTRI IN CURVA 10! Il rookie australiano ha preso un sobbalzo e si è girato: fortunatamente c’è ampia via di fuga e si è rimesso subito in pista. 8.43 Si migliora ancora ...

