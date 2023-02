LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: comincia l’ultima giornata! (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIA ALLA TERZA GIORNATA DI Test! 7.57 Gli orari di questa terza e ultima giornata saranno come quelli dei giorni scorsi: sessione mattutina dalle 8 alle 12.15 e sessione pomeridiana dalle 13.15 alle 17.30. 7.55 Dovrà ancora lavorare molto la Mercedes per avvicinarsi al vertice: George Russell ha dichiarato che a questo punto dell’anno la scuderia di Brackley è messa meglio, ma sicuramente finora la differenza rispetto a Ferrari e Red Bull è ampia. 7.50 Oggi non sarà in pista Max Verstappen che ha già completato il programma nelle prime due giornate. Per la Red Bull girerà solo Sergio Perez che cercherà di mettersi in mostra 7.45 Anche se la Ferrari finora tiene più il passo della Red Bull nella simulazione delle qualifiche piuttosto che sul passo gara. Il Cavallino Rampante probabilmente in ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIA ALLA TERZA GIORNATA DI! 7.57 Gli orari di questa terza e ultima giornata saranno come quelli dei giorni scorsi: sessione mattutina dalle 8 alle 12.15 e sessione pomeridiana dalle 13.15 alle 17.30. 7.55 Dovrà ancora lavorare molto la Mercedes per avvicinarsi al vertice: George Russell ha dichiarato che a questo punto dell’anno la scuderia di Brackley è messa meglio, ma sicuramente finora la differenza rispetto a Ferrari e Red Bull è ampia. 7.50 Oggi non sarà in pista Max Verstappen che ha già completato il programma nelle prime due giornate. Per la Red Bull girerà solo Sergio Perez che cercherà di mettersi in mostra 7.45 Anche se la Ferrari finora tiene più il passo della Red Bull nella simulazione delle qualifiche piuttosto che sul passo gara. Il Cavallino Rampante probabilmente in ...

