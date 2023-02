LIVE Atletica, World Indoor Tour Birmingham 2023 in DIRETTA: record nazionale per Asher-Smith nei 60m, Bruni e Fassinotti rischiano (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.47 Raggiunge quota 4.61 nel salto con l’asta, al primo tentativo, la canadese Newman, al momento da sola in testa alla classifica (complice l’errore di Stefanidi). 15.46 Errore al secondo tentativo dei 2.25 per Marco Fassinotti. Non sbagliano invece il neozelandese Kerr e il messicano Portillo. 15.44 Jereem Richards si impone davanti a Vernon Norwood, tagliando il traguardo in 45.74. Terzo posto per l’irlandese Raftery. 15.42 Partono adesso i 400m maschili; di seguito, gli atleti in gara: 1 130 DEN NIELSEN Gustav Lundholm 2 131 GBR HIGGINS Ben 3 40 GBR REARDON Samuel 4 119 IRL RAFTERY Jack 5 38 USA NORWOOD Vernon 6 41 TTO RICHARDS Jereem 15.41 Errore ai 4.61 per Bruni; al momento è sesta in classifica dove primeggia la greca Aikaterini Stefanidi, accompagnata dalla slovena ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.47 Raggiunge quota 4.61 nel salto con l’asta, al primo tentativo, la canadese Newman, al momento da sola in testa alla classifica (complice l’errore di Stefanidi). 15.46 Errore al secondo tentativo dei 2.25 per Marco. Non sbagliano invece il neozelandese Kerr e il messicano Portillo. 15.44 Jereem Richards si impone davanti a Vernon Norwood, tagliando il traguardo in 45.74. Terzo posto per l’irlandese Raftery. 15.42 Partono adesso i 400m maschili; di seguito, gli atleti in gara: 1 130 DEN NIELSEN Gustav Lundholm 2 131 GBR HIGGINS Ben 3 40 GBR REARDON Samuel 4 119 IRL RAFTERY Jack 5 38 USA NORWOOD Vernon 6 41 TTO RICHARDS Jereem 15.41 Errore ai 4.61 per; al momento è sesta in classifica dove primeggia la greca Aikaterini Stefanidi, accompagnata dalla slovena ...

