LIVE Atletica, World Indoor Tour Birmingham 2023 in DIRETTA: record nazionale per Asher-Smith, bene Fassinotto (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.29 Bruni, Cook e Leon sono le uniche al momento ancora ferme a quota 4.41; attesa per i secondi tentativi per superare quota 4.51. 15.26 Molto bene Marco Fassinotto: nessun errore e raggiunge al primo tentativo (anche in questo caso) i 2.22; con lui solo il polacco Norbert Kobielski e il messicano Erik Portillo (per il momento). 15.25 Parte la 3000m femminile, ecco la startlist: 32 POR PEN FREITAS Marta 24 ETH ALEM Mizan 34 GBR WALKER Eloise 27 KEN GATERI Teresiah Muthonni 25 FRA FINOT Alice 31 SLO LUKAN Klara 23 KEN AKIDOR Margaret 29 GER KLOSTERHALFEN Konstanze 26 POL GALANT Martyna 33 ETH TSEGAY Gudaf 35 ETH HAYLOM Birke 36 IRL POWER Nadia 15.25 Che peccato per Bruni! Sembrava fatta per l’azzurra con 4.51, ma nel finale colpisce l’asta; dovrà ripetere il salto. 15.23 La ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.29 Bruni, Cook e Leon sono le uniche al momento ancora ferme a quota 4.41; attesa per i secondi tentativi per superare quota 4.51. 15.26 MoltoMarco: nessun errore e raggiunge al primo tentativo (anche in questo caso) i 2.22; con lui solo il polacco Norbert Kobielski e il messicano Erik Portillo (per il momento). 15.25 Parte la 3000m femminile, ecco la startlist: 32 POR PEN FREITAS Marta 24 ETH ALEM Mizan 34 GBR WALKER Eloise 27 KEN GATERI Teresiah Muthonni 25 FRA FINOT Alice 31 SLO LUKAN Klara 23 KEN AKIDOR Margaret 29 GER KLOSTERHALFEN Konstanze 26 POL GALANT Martyna 33 ETH TSEGAY Gudaf 35 ETH HAYLOM Birke 36 IRL POWER Nadia 15.25 Che peccato per Bruni! Sembrava fatta per l’azzurra con 4.51, ma nel finale colpisce l’asta; dovrà ripetere il salto. 15.23 La ...

