LIVE Atletica, World Indoor Tour Birmingham 2023 in DIRETTA: buon inizio per Roberta Bruni e Marco Fassinotti (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.09 Fassinotti, Carmoy, Grimsey, Kobielski, Portillo e Rivera raggiungono quota 2.14. 15.08 Iniziata anche la prova del salto in alto: 1 91 GBR GRIMSEY William 2 93 POL KOBIELSKI Norbert3 90 ITA Fassinotti Marco 4 89 BEL CARMOY Thomas 5 94 MEX PORTILLO Erik 6 96 MEX RIVERA Edgar 7 95 GER POTYE Tobias 8 92 NZL KERR Hamish 15.07 Come l’azzurra, anche la canadese Alysha Newman ha raggiunto i 4.41 al primo tentativo. 15.06 Roberta Bruni nel salto con l’asta raggiunge i 4.41 anche qui al primo tentativo, senza esitazioni. 15.05 Questi i risultati completi della prima batteria: 1 4 GBR NEITA Daryll 7.14 2 3 JAM JACKSON Shericka 7.23 3 7 BAH STRACHAN Anthonique 7.27 4 2 CYP FOTOPOULOU Olivia 7.36 5 6 POR MARTINEZ Arialis 7.37 6 8 ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.09, Carmoy, Grimsey, Kobielski, Portillo e Rivera raggiungono quota 2.14. 15.08 Iniziata anche la prova del salto in alto: 1 91 GBR GRIMSEY William 2 93 POL KOBIELSKI Norbert3 90 ITA4 89 BEL CARMOY Thomas 5 94 MEX PORTILLO Erik 6 96 MEX RIVERA Edgar 7 95 GER POTYE Tobias 8 92 NZL KERR Hamish 15.07 Come l’azzurra, anche la canadese Alysha Newman ha raggiunto i 4.41 al primo tentativo. 15.06nel salto con l’asta raggiunge i 4.41 anche qui al primo tentativo, senza esitazioni. 15.05 Questi i risultati completi della prima batteria: 1 4 GBR NEITA Daryll 7.14 2 3 JAM JACKSON Shericka 7.23 3 7 BAH STRACHAN Anthonique 7.27 4 2 CYP FOTOPOULOU Olivia 7.36 5 6 POR MARTINEZ Arialis 7.37 6 8 ...

