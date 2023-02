LIVE Atletica, World Indoor Tour Birmingham 2023 in DIRETTA: Bruni e Fassinotti fuori dal podio, Bellò sigla il record nazionale nei 1000m (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01 Quinta posizione nel salto in alto per Marco Fassinotti (a quota 2.22); Gloria Hooper ha chiuso in ottava posizione la sua batteria nei 60m con 7.44; sesta posizione nei 1500m per Ossama Meslek, 3:37.50. 16.58 Si conclude così dunque il World Indoor Tour 2023 con quest’ultima tappa in quel di Birmingham che non ha di certo deluso le aspettative: spicca senz’altro il record nazionale siglato da Elena Bellò nei 1000m, con 2:37.09. Prestazione positiva anche per Roberta Bruni, che ha solo sfiorato il podio chiudendo in quarta posizione (a quota 4.61). 16.55 Ecco i risultati completi ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.01 Quinta posizione nel salto in alto per Marco(a quota 2.22); Gloria Hooper ha chiuso in ottava posizione la sua batteria nei 60m con 7.44; sesta posizione nei 1500m per Ossama Meslek, 3:37.50. 16.58 Si conclude così dunque ilcon quest’ultima tappa in quel diche non ha di certo deluso le aspettative: spicca senz’altro ilto da Elenanei, con 2:37.09. Prestazione positiva anche per Roberta, che ha solo sfiorato ilchiudendo in quarta posizione (a quota 4.61). 16.55 Ecco i risultati completi ...

