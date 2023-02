LIVE Atletica, World Indoor Tour Birmingham 2023 in DIRETTA: Bruni e Fassinotti fuori dal podio, Bellò quarta nei 1000m (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.44 7.88 per Williams, che resta in terza posizione. 16.43 Attesa adesso per gli ultimi salti di Dendy e Williams, chiamati a rispondere al super salto di Gayle. 16.41 Gran salto del giamaicano Tajay Gayle! Raggiunge 8.13 ed è in testa alla classifica! 16.40 Nel salto in lungo maschile, William Williams si avvicina al connazionale Dendy (al comando della classifica) raggiungendo 8.03 (mentre Dendy è primo con 8.07). 16.39 Nel salto con l’asta, la canadese Newman (già certa di aver conquistato la vittoria quest’oggi) è alle prese con quota 4.84; per ora, però, sono arrivati due errori. 16.38 Ecco i risultati completi dei 1000m femminili: 1 GBR MUIR Laura 2:34.53 2 ROU BOBOCEA Claudia Mihaela 2:35.35 NR 3 POL ENNAOUI Sofia 2:35.694 ITA Bellò Elena 2:37.09 5 GBR SNOWDEN Katie ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.44 7.88 per Williams, che resta in terza posizione. 16.43 Attesa adesso per gli ultimi salti di Dendy e Williams, chiamati a rispondere al super salto di Gayle. 16.41 Gran salto del giamaicano Tajay Gayle! Raggiunge 8.13 ed è in testa alla classifica! 16.40 Nel salto in lungo maschile, William Williams si avvicina al connazionale Dendy (al comando della classifica) raggiungendo 8.03 (mentre Dendy è primo con 8.07). 16.39 Nel salto con l’asta, la canadese Newman (già certa di aver conquistato la vittoria quest’oggi) è alle prese con quota 4.84; per ora, però, sono arrivati due errori. 16.38 Ecco i risultati completi deifemminili: 1 GBR MUIR Laura 2:34.53 2 ROU BOBOCEA Claudia Mihaela 2:35.35 NR 3 POL ENNAOUI Sofia 2:35.694 ITAElena 2:37.09 5 GBR SNOWDEN Katie ...

