L'Italia blocca l'embargo alla gomma russa (e Meloni litiga con gli alleati della Polonia) (Di sabato 25 febbraio 2023) "L'Ucraina sa che può contare su di noi e la Polonia sa che può contare su di noi", anche perché con Varsavia "convidiamo la stessa idea di Europa". Era il 20 febbraio scorso, e Giorgia Meloni, in... Leggi su europa.today (Di sabato 25 febbraio 2023) "L'Ucraina sa che può contare su di noi e lasa che può contare su di noi", anche perché con Varsavia "convidiamo la stessa idea di Europa". Era il 20 febbraio scorso, e Giorgia, in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Topocane2 : RT @intuslegens: Mi dispiace ma è vero: la Meloni non blocca un cazzo. Le nostre navi militari continuano a raccogliere immigrati clandesti… - Ewavolpones84 : RT @intuslegens: Mi dispiace ma è vero: la Meloni non blocca un cazzo. Le nostre navi militari continuano a raccogliere immigrati clandesti… - elena17834035 : RT @intuslegens: Mi dispiace ma è vero: la Meloni non blocca un cazzo. Le nostre navi militari continuano a raccogliere immigrati clandesti… - stella81941699 : RT @intuslegens: Mi dispiace ma è vero: la Meloni non blocca un cazzo. Le nostre navi militari continuano a raccogliere immigrati clandesti… - starbuck333 : RT @intuslegens: Mi dispiace ma è vero: la Meloni non blocca un cazzo. Le nostre navi militari continuano a raccogliere immigrati clandesti… -