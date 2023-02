L’Iran annuncia il suo nuovo missile da crociera ipersonico (Di sabato 25 febbraio 2023) Da qualche settimana non si sente più parlare nelle cronache occidentali della guerra civile in Iran: la verità, purtroppo, è che la repressione governativa nei confronti dei manifestanti contro il regime di Khamenei non si è mai fermata, così come le condanne a morte. Ora però L’Iran cala un altro asso della manica per urlare ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Da qualche settimana non si sente più parlare nelle cronache occidentali della guerra civile in Iran: la verità, purtroppo, è che la repressione governativa nei confronti dei manifestanti contro il regime di Khamenei non si è mai fermata, così come le condanne a morte. Ora peròcala un altro asso della manica per urlare ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SHIN_Fafnhir3 : RT @repubblica: L'Iran annuncia: 'Sviluppato missile cruise a lungo raggio che può colpire le portaerei Usa. Non ci provocate' https://t.co… - ACSperanza1 : L'#Iran annuncia: 'Sviluppato missile #cruise a lungo raggio che può distruggere le portaerei #USA. Non ci provocate!' - LuciaTa1 : RT @repubblica: L'Iran annuncia: 'Sviluppato missile cruise a lungo raggio che può colpire le portaerei Usa. Non ci provocate' https://t.co… - repubblica : L'Iran annuncia: 'Sviluppato missile cruise a lungo raggio che può colpire le portaerei Usa. Non ci provocate' - Destradipopolo : #VONDERLEYEN ANNUNCIA NUOVE SANZIONI AL REGIME CRIMINALE RUSSO: “PUTIN COSTRETTO A VENDERE LE RISERVE DI ORO” SANZI… -