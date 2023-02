L’Inter Primavera vince ancora: Esposito manda ko l’Hellas Verona (Di sabato 25 febbraio 2023) Esposito regala alL’Inter Primavera il successo in casa dell’Hellas Verona Terza vittoria consecutiva in campionato per L’Inter Primavera di Chivu che nella ventunesima giornata del campionato di categoria batte l’Hellas Verona grazie alla rete firmata da Esposito. Nerazzurri propositivi da inizio gara, con la prima occasione al minuto 19: ottima spizzata di Esposito che manda in profondità Curatolo, l’attaccante nerazzurro prova il diagonale ma non inquadra lo specchio. Alla mezz’ora Nezirevic spinge i suoi, prima manda al tiro Owusu e Stankovic, entrambi murati dalla difesa gialloblu, poi viene atterrato in area. Solito lavoro fondamentale per la squadra di ... Leggi su intermagazine (Di sabato 25 febbraio 2023)regala alil successo in casa delTerza vittoria consecutiva in campionato perdi Chivu che nella ventunesima giornata del campionato di categoria battegrazie alla rete firmata da. Nerazzurri propositivi da inizio gara, con la prima occasione al minuto 19: ottima spizzata dichein profondità Curatolo, l’attaccante nerazzurro prova il diagonale ma non inquadra lo specchio. Alla mezz’ora Nezirevic spinge i suoi, primaal tiro Owusu e Stankovic, entrambi murati dalla difesa gialloblu, poi viene atterrato in area. Solito lavoro fondamentale per la squadra di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucabianchin7 : Il #Milan è sempre più deciso a costruire uno stadio da solo: l’ipotesi San Siro in collaborazione con l’Inter è co… - marifcinter : #Primavera, continua a vincere l'#Inter di Chivu, arrivata alla quarta vittoria consecutiva. Stavolta a cadere è il… - Frances99584624 : RT @marifcinter: #Primavera, continua a vincere l'#Inter di Chivu, arrivata alla quarta vittoria consecutiva. Stavolta a cadere è il Verona… - BartAprile : RT @marifcinter: #Primavera, continua a vincere l'#Inter di Chivu, arrivata alla quarta vittoria consecutiva. Stavolta a cadere è il Verona… - Luxgraph : Primavera: Esposito ancora decisivo per l'Inter, Frosinone vittoria in extremis -