L’intelligence si apra a nuove competenze I consigli del prefetto Valentini

Leggi su formiche

(Di sabato 25 febbraio 2023) “Investire con coraggio sull’acquisizione di, anche con il coraggio di aprirsi verso il modo esterno”. È il suggerimento che arriva da Marcoere di Stato, giàdi Napoli e direttore dell’ufficio Affari legislativi e relazioni parlamentari del ministero dell’Interno, nel contesto del dibattito avviato da Formiche.net sul futuro dele della sicurezza nazionale in Italia. Quasi 16 anni fa entrava in vigore la legge 124 del 2007 che ha riforma il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Quali sono state le novità più significative rispetto alla normativa precedente? Le novità sono state molte. Tuttavia, quella che considero più importante non riguarda gli aspetti ordinamentali, né la dinamica poteri-controlli, ...