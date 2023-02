L’insostenibilità di un Paese che punta tutto sull’edilizia

Leggi su linkiesta

(Di sabato 25 febbraio 2023) Le discussioni degli ultimi mesi intorno al Superbonus al 110% e agli altri bonus edilizi si sono concentrate sopratsul loro costo, che, secondo le stime di Banca d’Italia, si aggira intorno ai 120 miliardi di euro. Un tema di cui si parla meno, però, non è tanto il costo in sé, ma il confronto tra la quantità di risorse investite nel settore dell’edilizia rispetto al resto dell’economia. Secondo quanto ha spiegato Giacomo Ricotti, capo del servizio assistenza e consulenza fiscale della Banca d’Italia, in audizione alla Camera, le risorse che lo Stato investe nell’edilizia, e in generale sulla casa, sono moltissime. Superbonus, ecobonus e altri bonus edilizi, da soli, peseranno sulle finanze pubbliche circa 15 miliardi all’anno per i prossimi tre anni. Oltre agli incentivi per le costruzioni, spendiamo moltissimo anche per i proprietari di casa. È il caso della ...