L'inchiesta Prisma e l'illusione del calcio italiano che funziona: il punto di Fabrizio Biasin (Di sabato 25 febbraio 2023) L'inchiesta Prisma si allarga, ma il calcio italiano funziona sul campo. Non illudiamoci. Il punto sul pallone di casa nostraPallonate, di Fabrizio Biasin Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) L'si allarga, ma ilsul campo. Non illudiamoci. Ilsul pallone di casa nostraPallonate, di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : ULTIM'ORA PRISMA Procura di #Torino trasmette carte inchiesta a 6 città italiane per ragioni di competenza territor… - ZZiliani : Quel che è certo è che l’inchiesta #Prisma sta avendo un effetto-tsunami non solo sulla serie A, che potrebbe uscir… - ZZiliani : Sempre a fine marzo, esattamente il 27, ci sarà poi a Torino l’udienza preliminare dell’inchiesta penale Prisma da… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Inchiesta Prisma-Juve: altri 6 club coinvolti e spuntano le lettere segrete - Lambe30 : RT @realvarriale: Intervista per tanti aspetti incommentabile. Una sola considerazione : in assenza di una netta dissociazione da parte di… -