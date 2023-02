Limbo | la recensione | Simon Baker nell' entroterra australiano

(Di sabato 25 febbraio 2023) Ladi, il film di Ivan Sen cone Rob Collins in concorso a Berlino 2023. Un'ambientazione suggestiva, un'atmosfera rarefatta, un crimine irrisolto. Di questo parleremodi, il film di Ivan Sen che si muove negli spazi sconfinati dell'outbackper seguire l'indagine del protagonista interpretato da. Un film interessante, seppur non del tutto riuscito, che è stato presentato in concorso all'edizione 73 del Festival di Berlino per portarci in location ricche di fascino. Benvenuti all'HotelLa trama disegue il detective Travis Hurley al suo arrivo in una cittadina dell'...

Il razzismo, come il rapporto tra australiani e aborigeni, è alla base del notevole noir firmato dal regista australiano indigeno Ivan Sen. In anteprima alla Berlinale.