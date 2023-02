(Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo il successo in rimonta del Lille sul Brest nell'anticipo di venerdì sera, oggi si giocano altre due gare valevoli per la 25esima...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Ligue 1: tris del Lione. LIVE: Montpellier-Lens: Dopo il successo in rimonta del Lille sul Brest nell'anticipo di v… -

...i padroni di casa già in avvio con Maclaren al 5 e Tilio al 13 quindi accorcia Mak al 28 e... In1 da seguire alle 21 Montepellier - Lens in chiave Champions League e in Bundesliga alle 15.30 ...Chiudono il quadro ildel Lorient all'Ajaccio (Dieng al 6', Faivre al 43' e Ponceau al 58') e il successo del Monaco firmato Golovin (38') e Boadu (73'): al Brest non basta Le Douaron all'86'.

Champions League, è un tris storico per le italiane Radio Sportiva

Europa League, Nantes-Juventus 0-3: Di Maria tris, bianconeri agli ... Adnkronos

Europa League, Nantes-Juventus 0-3: tris Di Maria e bianconeri agli ottavi - Sportmediaset Sport Mediaset

Nantes-Juventus 0-3, gol e highlights. Di Maria show, bianconeri qualificati agli ottavi Sky Sport

Ligue 1, Brahimi scatenato: il Nizza cala il tris contro l'Ajaccio Corriere dello Sport

Con il gol del Lukaku ritrovato che ha regalato all’ Inter la vittoria contro il Porto, l’Italia del calcio cala uno storico tris sul piatto dell’Europa che conta. Mai prima di quest'anno tre squadre ...Chiudono il quadro il tris del Lorient all'Ajaccio (Dieng al 6', Faivre al 43' e Ponceau al 58') e il successo del Monaco firmato Golovin (38') e Boadu (73'): al Brest non basta Le Douaron all'86'.