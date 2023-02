Liga | finisce 1-1 il derby di Madrid | Rodriguez risponde a Correa

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 febbraio 2023)1-1 ildi: colchoneros in avanti con Jimenez in 10 per il rosso a, per il Real pareggia Alvaro1-1 ildiin. Succede tutto nei minuti finali di gara, con l’Atletico, in 10 uomini per l’espulsione dial 64?, che passa in vantaggio al 78? con Jimenez. Il vantaggio dura solo sette minuti: all’85’ per le Merengues Alvarotrova il pareggio. Classifica che rimane invariata per Atletico e Real, con il Barcellona che domani può allungare contro l’Almeria. L'articolo proviene da Calcio News 24.