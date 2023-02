Lidia Poët, la serie Netflix fa arrabbiare i Valdesi (che hanno ragione da vendere) (Di sabato 25 febbraio 2023) La serie proposta da Netflix sulla figura di Lidia Poët ha fatto molto arrabbiare i Valdesi – che hanno in effetti ragioni da vendere. Annunciato come tributo alla prima donna che ha lottato per vedersi riconoscere il diritto di essere avvocata, cancellata con una sentenza dall’Albo, umiliata e marginalizzata dalla professione, la serie si è presa così tante licenze artistiche da distorcere il senso di una battaglia femminista. Fino al punto di disperdere il senso di questa donna coraggiosa, montanara, intellettuale e, appunto, valdese: della sua comunità di appartenenza non si fa cenno. Il settimanale delle comunità evangeliche, battiste metodiste e Valdesi, Riforma, lamenta in un pezzo firmato da Peter Ciaccio, con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Laproposta dasulla figura diha fatto molto– chein effetti ragioni da. Annunciato come tributo alla prima donna che ha lottato per vedersi riconoscere il diritto di essere avvocata, cancellata con una sentenza dall’Albo, umiliata e marginalizzata dalla professione, lasi è presa così tante licenze artistiche da distorcere il senso di una battaglia femminista. Fino al punto di disperdere il senso di questa donna coraggiosa, montanara, intellettuale e, appunto, valdese: della sua comunità di appartenenza non si fa cenno. Il settimanale delle comunità evangeliche, battiste metodiste e, Riforma, lamenta in un pezzo firmato da Peter Ciaccio, con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dirittoitaliano : Domani, #15febbraio, su @NetflixIT verrà trasmessa la serie 'La legge di Lidia Poet', diretta da Matteo Rovere e Le… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Si può giocare con il passato ricomponendo i suoi pezzi per riproporli al pubblico di oggi ma non al punto di umiliare il… - ilfattoblog : 'Si può giocare con il passato ricomponendo i suoi pezzi per riproporli al pubblico di oggi ma non al punto di umil… - miasanclara : Far diventare Lidia Poet la signora in giallo non era abbastanza? Menomale che i leoni di Sicilia non è in mano a N… - DUHHHHITSMEEEEE : RT @INLOVEWITHDS2: Matilda De Angelis perfetta nel ruolo di Lidia Poet io completamente innamorata #LaleggediLidiaPoet -