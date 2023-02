"L'ha scoperta lui". Gianni Ippoliti, l'altra verità su Costanzo e la De Filippi (Di sabato 25 febbraio 2023) "Il ricordo della creatività messa in atto". Così il conduttore e attore Gianni Ippoliti ha ricordato Maurizio Costanzo, scomparso ieri a 84 anni, a margine della camera ardente in Campidoglio a Roma. "Era la fine degli anni '80 - ha detto - e se c'era un'idea si faceva, questo è il ricordo di quella televisione di cui Costanzo è stato protagonista. Mi fece fare l'inviato per una serie di puntate, per sperimentare, era un programma col 35% di ascolto quindi poteva anche non averne bisogno". "Lui ha scoperto Maria De Filippi - ha aggiunto Ippoliti - che poi sia diventata sua moglie è un altro discorso, ma lui ha capito immediatamente di che pasta fosse fatta questa avvocato mancato oppure semplice redattrice". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) "Il ricordo della creatività messa in atto". Così il conduttore e attoreha ricordato Maurizio, scomparso ieri a 84 anni, a margine della camera ardente in Campidoglio a Roma. "Era la fine degli anni '80 - ha detto - e se c'era un'idea si faceva, questo è il ricordo di quella televisione di cuiè stato protagonista. Mi fece fare l'inviato per una serie di puntate, per sperimentare, era un programma col 35% di ascolto quindi poteva anche non averne bisogno". "Lui ha scoperto Maria De- ha aggiunto- che poi sia diventata sua moglie è un altro discorso, ma lui ha capito immediatamente di che pasta fosse fatta questa avvocato mancato oppure semplice redattrice".

