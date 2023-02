"L'ha mai visto?". Allegri, Di Maria e il gesto in panchina: umiliato pubblicamente | Video (Di sabato 25 febbraio 2023) Non perde occasione per criticare Max Allegri, il suo nemico numero uno nel calcio italiano. Antonio Cassano colpisce ancora e nel classico appuntamento sulla BoboTv dell'amico Vieri, su Twitch, l'ex attaccante di Bari, Roma, Samp, Milan, Inter e Parma (con fugace, iconica apparizione pure al Real Madrid) commenta il prodigio di Angel Di Maria in Europa League per affondare ancora una volta il mister della Juventus. L'argentino ha trascinato i bianconeri con una tripletta in casa del Nantes in Europa League. Il primo gol in particolare ha fatto alzare tutti in piedi: sinistro a giro dal limite di prima intenzione e palla all'incrocio. Allegri, in panchina, agita la mano come a dire "che roba", con fatta estasiata e stupita. E qui Cassano perde il controllo. "Dopo il gol di Di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Non perde occasione per criticare Max, il suo nemico numero uno nel calcio italiano. Antonio Cassano colpisce ancora e nel classico appuntamento sulla BoboTv dell'amico Vieri, su Twitch, l'ex attaccante di Bari, Roma, Samp, Milan, Inter e Parma (con fugace, iconica apparizione pure al Real Madrid) commenta il prodigio di Angel Diin Europa League per affondare ancora una volta il mister della Juventus. L'argentino ha trascinato i bianconeri con una tripletta in casa del Nantes in Europa League. Il primo gol in particolare ha fatto alzare tutti in piedi: sinistro a giro dal limite di prima intenzione e palla all'incrocio., in, agita la mano come a dire "che roba", con fatta estasiata e stupita. E qui Cassano perde il controllo. "Dopo il gol di Di ...

