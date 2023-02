L’ex moglie di De Rossi condannata a 7 anni e due mesi per tentata estorsione e rapina (Di sabato 25 febbraio 2023) Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi, è stata condannata a 7 anni e due mesi per tentata estorsione e rapina Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi, è stata condannata a 7 anni e due mesi per tentata estorsione e rapina. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione del tribunale di Roma. Come riportato dal quotidiano Il Messaggero, la donna 39enne aveva preteso un bonifico di 150mila euro con la forza dall’imprenditore Antonello Ieffi. Queste le parole di Pisnoli: «La condanna mi coglie assolutamente di sorpresa. È una storia che risale a ben 10 anni fa, che comincia con una ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Tamara Pisnoli, exdi Daniele De, è stataa 7e dueperTamara Pisnoli, exdi Daniele De, è stataa 7e dueper. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione del tribunale di Roma. Come riportato dal quotidiano Il Messaggero, la donna 39enne aveva preteso un bonifico di 150mila euro con la forza dall’imprenditore Antonello Ieffi. Queste le parole di Pisnoli: «La condanna mi coglie assolutamente di sorpresa. È una storia che risale a ben 10fa, che comincia con una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : L’ex moglie di Daniele De Rossi condannata a 7 anni e 2 mesi per rapina ed estorsione. Fece pestare un imprenditore… - CalcioNews24 : L'ex moglie di #DeRossi condannata a 7 anni - Raffael57337288 : @DohaSal25097529 @SpinaGSP @dottoressajo1 Oppure e' qualche figlio che c'è lo fa ad essere interessato alla cosa so… - paolo_r_2012 : RT @repubblica: L’ex moglie di Daniele De Rossi condannata a 7 anni e 2 mesi per rapina ed estorsione. Fece pestare un imprenditore: “Sai q… - kappaspada : RT @repubblica: L'ex moglie di Daniele De Rossi condannata a 7 anni e 2 mesi per rapina ed estorsione. Fece pestare un imprenditore: 'Sai q… -