L'ex moglie di Daniele De Rossi Tamara Pisnoli condannata a 7 anni e 2 mesi per rapina ed estorsione (Di sabato 25 febbraio 2023) Tamara Pisnoli, 39 anni, ex moglie di Daniele De Rossi, è stata condannata a sette anni e due mesi di reclusione perché avrebbe preteso con la forza (ma senza successo) da Antonello Ieffi, 44 anni, imprenditore ed ex compagno di Manuela Arcuri, un bonifico di 200mila euro dopo avergliene versati 84mila per l'acquisto di un fotovoltaico rivelatosi poco produttivo. I fatti risalgono al luglio 2013, quando Pisnoli avrebbe minacciato l'imprenditore, restio a piegarsi alle richieste: "Sai quanto ce metto a fa' ammazza' 'na persona? Basta che metto 10mila euro in mano a un albanese. Non ce metto niente!!!". Condannati anche Francesco Camilletti e Francesco Milano.

