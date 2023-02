Letti per voi. “La casa di Noè” di Claudia Pollara (Di sabato 25 febbraio 2023) Romanzo, opera prima, di Claudia Pollara, professionista con una lunga esperienza nel settore della comunicazione che ora affronta questa nuova avventura. Si tratta di un libro assolutamente originale, sia nei contenuti che nel formato narrativo. E’ la storia di una donna quasi quarantenne appartenente all’alta borghesia romana che, a “metà del proprio cammino”, decide di dare una svolta radicale alla sua vita. In breve, decide di trasformare la sua grande e comoda villa di famiglia in una struttura di accoglienza per donne di qualsiasi età e posizione sociale. Gli ingredienti per un bel romanzo ci sono tutti e ben assemblati. La famiglia facoltosa, a partire dai nonni, un lutto doloroso, un rapporto d’amore tormentato, le amicizie di una vita. Molto simpatica poi, e con un ruolo centrale nella narrazione, la coppia (campana?) che da sempre vive nella ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 febbraio 2023) Romanzo, opera prima, di, professionista con una lunga esperienza nel settore della comunicazione che ora affronta questa nuova avventura. Si tratta di un libro assolutamente originale, sia nei contenuti che nel formato narrativo. E’ la storia di una donna quasi quarantenne appartenente all’alta borghesia romana che, a “metà del proprio cammino”, decide di dare una svolta radicale alla sua vita. In breve, decide di trasformare la sua grande e comoda villa di famiglia in una struttura di accoglienza per donne di qualsiasi età e posizione sociale. Gli ingredienti per un bel romanzo ci sono tutti e ben assemblati. La famiglia facoltosa, a partire dai nonni, un lutto doloroso, un rapporto d’amore tormentato, le amicizie di una vita. Molto simpatica poi, e con un ruolo centrale nella narrazione, la coppia (campana?) che da sempre vive nella ...

