L’Eredità, stasera 5.000 puntate per il quiz di Raiuno (Di sabato 25 febbraio 2023) L’Eredità raggiunge il traguardo delle 5.000 puntate: succede questa sera, sabato 25 febbraio 2023, quando alle 18:45 Flavio Insinna condurrà la puntata numero 5.000, appunto, dello storico quiz in onda su Raiuno dal 2002. Da ventuno anni L’Eredità tiene compagnia al pubblico della rete ammiraglia Rai nella fascia preserale (ma non sono mancati gli speciali in prima serata), cambiando e rimanendo uguale a se stessa. I giochi non sono più quelli della prima edizione (ad eccezione della Ghigliottina), ma il ritmo ed il regolamento -per cui ogni manche elimina un concorrente, fino a decretare il vincitore- sono pressoché gli stessi. Tra i numerosi cambiamenti affrontati nel corso di queste 5.000 puntate, spiccano i conduttori: Amadeus ha condotto le prime edizioni (dal 2002 al 2006), con ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 25 febbraio 2023)raggiunge il traguardo delle 5.000: succede questa sera, sabato 25 febbraio 2023, quando alle 18:45 Flavio Insinna condurrà la puntata numero 5.000, appunto, dello storicoin onda sudal 2002. Da ventuno annitiene compagnia al pubblico della rete ammiraglia Rai nella fascia preserale (ma non sono mancati gli speciali in prima serata), cambiando e rimanendo uguale a se stessa. I giochi non sono più quelli della prima edizione (ad eccezione della Ghigliottina), ma il ritmo ed il regolamento -per cui ogni manche elimina un concorrente, fino a decretare il vincitore- sono pressoché gli stessi. Tra i numerosi cambiamenti affrontati nel corso di queste 5.000, spiccano i conduttori: Amadeus ha condotto le prime edizioni (dal 2002 al 2006), con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : L’Eredità, chi è il campione di stasera? Montepremi e parola vincente della ghigliottina di venerdì 24 febbraio 2023 - paolo_r_2012 : RT @Frances70634113: @paolo_r_2012 Ma ci sono anche tanti adulti che non capiscono ciò che leggono = avremo in futuro di ignoranti,stasera… - CorriereCitta : L’Eredità, chi è il campione di stasera? Montepremi e parola vincente della ghigliottina di giovedì 23 febbraio 2023 - Frances70634113 : @paolo_r_2012 Ma ci sono anche tanti adulti che non capiscono ciò che leggono = avremo in futuro di ignoranti,stase… - LorenziAndrea2 : Pelle! Mannaggia la pupazza! Da perderci la... faccia! Piantino anche stasera? ??????Ciao congiunti de l'eredita ??ci s… -