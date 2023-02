L’Eredità 25 febbraio 2023 | alla ghigliottina della puntata numero 5000 Leo non ndovina la parola

(Di sabato 25 febbraio 2023) Nelladi quest’oggi – 25– è giunto al gioco finale de(in unaspeciale: parliamodel programma) Leo,sua prima da campione., il neo-campione s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 50.000 euro e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per ire lamisteriosa di oggi: Viaggio Signora Banca Fidanzata Campione. Dopo il classico tempo di riflessione, il campione ha scritto la suasul cartoncino: Prelievo, spinto a scrivere questada Banca e Campione (Prelievo a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : I 70 anni di Massimo Troisi. Era nato il 19 febbraio 1953 a San Giorgio a Cremano. Resta indimenticabile la sua iro… - CorriereCitta : L’Eredità, chi è il campione di stasera? Montepremi e parola vincente della ghigliottina di sabato 25 febbraio 2023 - simopog1 : RT @monica_quaglia: #leredita su Telepiu' e Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola da oggi, c'è un'intervista a @insinnaflavio in merito al numer… - CorriereCitta : L’Eredità, chi è il campione di stasera? Montepremi e parola vincente della ghigliottina di venerdì 24 febbraio 2023 - CorriereCitta : L’Eredità, chi è il campione di stasera? Montepremi e parola vincente della ghigliottina di giovedì 23 febbraio 2023 -

Ieri, 25, per le strade del capoluogo, uomini e donne si ...propizianti per allontanare i freddi invernali e accogliere'... Un'non di breve corso che riempie il cuore di meraviglia e ...[6] Peter Ciaccio, "Licenza Poëtica", in Riforma , 20... Pari opportunità ieri e oggi:di Lidia Poët , Milano, ...

L’Eredità, 5.000 puntate per il game show di Raiuno: tutti i numeri Tvblog

L'Eredità festeggia le 5000 puntate: la storia del quiz Libero Magazine

'L'eredità', il quiz festeggia 5000 puntate. Flavio Insinna: "Le cose belle si fanno insieme" la Repubblica

L’Eredità, chi è il campione di stasera Montepremi e parola vincente della ghigliottina di venerdì 24 febbraio 2023 Il Corriere della Città