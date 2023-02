Legge 104: bomba INPS | Guida aggiornata a tutti i nuovi bonus e agevolazioni, consultala (Di sabato 25 febbraio 2023) Novità importanti per coloro che godono della Legge 104. L’INPS ha pubblicato infatti delle novità importanti che valgono per tutto questo 2023 e non solo. La Legge 104/1992 stabilisce i diritti, l’integrazione sociale e l’assistenza delle persone con disabilità. Tale Legge prevede una serie di misure a tutela delle persone con disabilità ed anche delle agevolazioni per i loro familiari. Legge 104 per disabili: le novità 2023 – ilovetradingLe persone con disabilità hanno diritto, in base alla gravità dell’handicap, a diverse agevolazioni, che includono l’esenzione dal bollo auto e detrazioni Irpef e IVA al 4% sull’acquisto di determinati articoli, tra cui protesi e strumenti tecnologici. La Legge prevede essenzialmente due tipi di misure: le ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 25 febbraio 2023) Novità importanti per coloro che godono della104. L’ha pubblicato infatti delle novità importanti che valgono per tutto questo 2023 e non solo. La104/1992 stabilisce i diritti, l’integrazione sociale e l’assistenza delle persone con disabilità. Taleprevede una serie di misure a tutela delle persone con disabilità ed anche delleper i loro familiari.104 per disabili: le novità 2023 – ilovetradingLe persone con disabilità hanno diritto, in base alla gravità dell’handicap, a diverse, che includono l’esenzione dal bollo auto e detrazioni Irpef e IVA al 4% sull’acquisto di determinati articoli, tra cui protesi e strumenti tecnologici. Laprevede essenzialmente due tipi di misure: le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaStartUp_ : Detrazione fiscale spese mediche: sono 2 le possibilità poco conosciute per i disabili con legge 104 -… - infoitinterno : Detrazione fiscale spese mediche: sono 2 le possibilità poco conosciute per i disabili con legge 104 - diaisapagliara2 : RT @Spyto_: @mattino5 Questo è mio padre che è un invalido al 100% per un errore del CAF mi hanno tolto la legge 104 e io adesso da figlio… - magicadespell78 : @MCristinaLanzi1 documentazione e isee, da inviare tramite profilo personale. In pratica per chiedere la legge 104… - Emily49634692 : @ludovic09172536 @GiuliaSalemi93 Tu hai bisogno proprio della legge 104 ,devi essere assistita secondo me , -