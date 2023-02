Lecco, incidente mortale in montagna: due escursionisti precipitano sulla Grigna settentrionale (Di sabato 25 febbraio 2023) Due escursionisti di 39 e 42 anni, originari di Bergamo, sono morti oggi, sabato 25 febbraio, dopo essere precipitati sulla Grigna settentrionale, in provincia di Lecco. L’incidente fatale è avvenuto nel canalone ovest, nella stessa zona dove una settimana prima aveva perso la vita un altro escursionista. Il soccorso alpino si è mosso subito alla ricerca delle due vittime, precipitate durante un’ascensione nella variante Zucchi, a circa 2.200 metri di quota. A poca distanza da loro c’erano altri due escursionisti, uno dei quali soccorritore del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, che stavano percorrendo lo stesso tracciato. Dopo un passaggio difficoltoso hanno però perso di vista la coppia, decidendo di contattare subito la centrale e fornendo indicazioni ... Leggi su open.online (Di sabato 25 febbraio 2023) Duedi 39 e 42 anni, originari di Bergamo, sono morti oggi, sabato 25 febbraio, dopo essere precipitati, in provincia di. L’fatale è avvenuto nel canalone ovest, nella stessa zona dove una settimana prima aveva perso la vita un altro escursionista. Il soccorso alpino si è mosso subito alla ricerca delle due vittime, precipitate durante un’ascensione nella variante Zucchi, a circa 2.200 metri di quota. A poca distanza da loro c’erano altri due, uno dei quali soccorritore del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, che stavano percorrendo lo stesso tracciato. Dopo un passaggio difficoltoso hanno però perso di vista la coppia, decidendo di contattare subito la centrale e fornendo indicazioni ...

