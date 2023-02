Lecce-Sassuolo | le probabili formazioni | sfida Strefezza-Berardi

(Di sabato 25 febbraio 2023) Alle 20.45 il posticipo della Serie A al Via del Mare tra, ledellacon le possibili scelte di Baroni e Dionisi Alle 20.45 il posticipo della Serie A al Via del Mare tra, ledellacon le possibili scelte di Baroni e Dionisi.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez;, Ceesay, Banda. All. Baroni(4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Bajrami;, Alvarez, Defrel. All. Dionisi L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo La Serie A, con la 24esima giornata che prende vita con il Napoli impegnato a Empoli e ilche fa visita al, ma anche il futuro, tra campo e mercato. Sui giornali oggi in edicola trova spazio la Juventus, con la fiducia rinnovata a Max Allegri e il futuro di Angel Di Maria in ...Su gioca al Via del Mare diquesta sera alle 20:45 la giornata numero ventiquattro di questo campionato per i neroverdi. In classificasono distanti per ora solo tre punti a favore dei salentini che su 23 gare disputate ne hanno vinte 6 esattamente come la squadra di Dionisi. La distanza maggiore che si registra tra ...

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Blin, Hujlmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Banda. Allenatore: Baroni.