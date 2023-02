Lecce-Sassuolo, le formazioni ufficiali (Di sabato 25 febbraio 2023) Per il posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A scenderanno in campo Lecce e Sassuolo. Le due squadre arrivano rispettivamente da una vittoria e una sconfitta. Ecco le formazioni ufficiali di Lecce-Sassuolo. Il Lecce di Marco Baroni arriva dalla bella vittoria contro l’Atalanta per 2-1. I giallorossi si trovano al tredicesimo posto in classifica con 27 punti frutto di sei vittorie, nove pareggi e otto sconfitte. Il Lecce sta disputando un ottima stagione raggiungendo gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Baroni per questa partita dovrà fare a meno di Di Francesco per squalifica. Mancheranno invece per infortunio Pongracic e Dermaku. Il Sassuolo di Alessio Dionisi arriva dalla sconfitta contro il Napoli per 2-0. I ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 25 febbraio 2023) Per il posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A scenderanno in campo. Le due squadre arrivano rispettivamente da una vittoria e una sconfitta. Ecco ledi. Ildi Marco Baroni arriva dalla bella vittoria contro l’Atalanta per 2-1. I giallorossi si trovano al tredicesimo posto in classifica con 27 punti frutto di sei vittorie, nove pareggi e otto sconfitte. Ilsta disputando un ottima stagione raggiungendo gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Baroni per questa partita dovrà fare a meno di Di Francesco per squalifica. Mancheranno invece per infortunio Pongracic e Dermaku. Ildi Alessio Dionisi arriva dalla sconfitta contro il Napoli per 2-0. I ...

