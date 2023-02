Lecce-Sassuolo 0-1 | gol di Thorstvedt

(Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – Vittoria per 0-1 delche fuori casa batte ilnella 24esima giornata di Serie A. Decisivo il gol di testa al 20° del secondo tempo del norvegesesu angolo di Berardi. In classifica entrambe le squadre a quota 27 punti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SassuoloUS : FINALE | #LecceSassuolo 0??-1?? SUPER SASSUOLO??????I neroverdi conquistano 3?? punti sul campo difficilissimo di Lec… - DiMarzio : #SerieA | Le parole di #Dionisi dopo la vittoria del #Sassuolo contro il #Lecce - ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - fcin1908it : Serie A, Baschirotto ammonito in Lecce-Sassuolo: era diffidato, salta l’Inter - sportli26181512 : Lecce-Sassuolo 0-1: video, gol e highlights: Entra e segna. Una rete di Thorstvedt regala tre punti importantissimi… -

Le parole del tecnico del, Marco Baroni, dopo la sconfitta dei giallorossi in casa contro ilMarco Baroni ha parlato dopo la sconfitta delcontro il. Di seguito le sue parole a Sky Sport. PRESTAZIONE - "Secondo me abbiamo fatto una buona prestazione. Chiaro che avevamo di fronte una squadra importante ...Le parole del tecnico del, Alessio Dionisi, dopo la vittoria dei neroverdi in trasferta contro ilAlessio Dionisi ha parlato dopo la vittoria delcontro il. Di seguito le sue parole a Sky Sport. POCHI GOL DELLE PUNTE - "Realmente non abbiamo avuto continuità di presenze nei giocatori offensivi. Di conseguenza ...

Lecce-Sassuolo, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Thorstvedt entra e segna: il Sassuolo batte il Lecce e lo raggiunge in classifica Calciomercato.com

Serie A, Lecce sconfitto e agganciato dal Sassuolo: la classifica tuttosalernitana.com

Lecce-Sassuolo, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici Il Veggente

Calato il sipario al Via del Mare nell’incontro del 24° turno di Serie A 2022-2023 tra Lecce e Sassuolo. I nero-verdi hanno espugnato il rettangolo verde salentino con un gol del norvegese Kristian Th ...Si ferma dopo tre risultati utili consecutivi (due vittorie e un pareggio) la serie positiva del Lecce, sconfitto in casa dal Sassuolo per 0-1. Il tecnico dei salentini, Marco Baroni, non ha nascosto ...