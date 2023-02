Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Leccezionaleit : LE PAGELLE/ #LecceSassuolo 0-1. Altra sconfitta in uno scontro diretto per i giallorossi che cedono il passo agli e… - sportli26181512 : Lecce, le pagelle di CM: Strefezza crea e spreca, male il centrocampo: Lecce-Sassuolo 0-1 Falcone 6: impegnato poco… - LecceCalcio : Lecce-Sassuolo 0-1: vota le pagelle dei tifosi - - sportface2016 : #LecceSassuolo 0-1, le pagelle e il tabellino - TMW_radio : Il #Lecce spreca, il #Sassuolo vince con #Thorsvedt ed è quasi salvo: le pagelle di #LecceSassuolo -

...di fondazione 1897 allenatore Massimiliano Allegri stadio Allianz Stadium Leggi anche Ledi ...45 Juventus 4 Fine 0 Empoli Sabato 29 Ottobre 2022 - 18:000 Fine 1 Juventus Domenica 6 ......30 Pisa - Perugia BASKET - EUROLEAGUE 19:00 Crvena Zvezda - Berlin 20:00 ASVEL - Anadolu Efes 20:30 Valencia - Olympiacos Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 18:00 Empoli - Napoli 20:45- ...

Pagelle Lecce-Sassuolo 0-1: Berardi illumina, Thorstvedt entra e ... CanaleSassuolo.it

Lecce - Sassuolo 0 - 1, le pagelle | Berardi sempre decisivo ModenaToday

Serie A, Lecce-Sassuolo: le pagelle del match Pianetalecce

Lecce-Sassuolo 0-1: vota le pagelle dei tifosi Calcio Lecce

Serie A, le pagelle di Atalanta-Lecce 1-2: Ceesay rientro al top, Baschirotto bullizza il mondo Eurosport IT

Sabato 25 febbraio, alle ore 20:45, si è disputato l’anticipo serale della 24ª giornata di Serie A che ha visto scendere in campo, allo stadio Via del Mare, Lecce e Sassuolo. I padroni di casa erano ...Le pagelle di Lecce-Sassuolo 0-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Al Via del Mare colpo esterno dei neroverdi che in ...