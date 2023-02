Lecce KO prima dell’Inter: una deviazione premia il Sassuolo (Di sabato 25 febbraio 2023) Vince il Sassuolo nel secondo anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. Al Via del Mare un gol con deviazione dà i tre punti ai neroverdi, che si impogono 0-1 sul Lecce. I salentini alla prossima sfideranno l’Inter e dovranno farlo senza Baschirotto (vedi articolo). DI MISURA – Al Sassuolo basta un gol per ritrovare la vittoria dopo un punto nelle ultime due partite. Battuto 0-1 il Lecce, in un match equilibrato dove a fare la differenza è un episodio. Dopo diciotto minuti la principale occasione del primo tempo ce l’ha Nedim Bajrami, che si presenta solo davanti a Wladimiro Falcone ma non lo supera col piazzato nell’uno contro uno. Più occasioni per il Lecce a inizio ripresa, la principale è un tiro di Rémi Oudin vicino all’incrocio. A segnare però è il ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 febbraio 2023) Vince ilnel secondo anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. Al Via del Mare un gol condà i tre punti ai neroverdi, che si impogono 0-1 sul. I salentini alla prossima sfideranno l’Inter e dovranno farlo senza Baschirotto (vedi articolo). DI MISURA – Albasta un gol per ritrovare la vittoria dopo un punto nelle ultime due partite. Battuto 0-1 il, in un match equilibrato dove a fare la differenza è un episodio. Dopo diciotto minuti la principale occasione del primo tempo ce l’ha Nedim Bajrami, che si presenta solo davanti a Wladimiro Falcone ma non lo supera col piazzato nell’uno contro uno. Più occasioni per ila inizio ripresa, la principale è un tiro di Rémi Oudin vicino all’incrocio. A segnare però è il ...

