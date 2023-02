Le sigarette elettroniche sono nocive quanto quelle tradizionali e predispongono al cancro | lo studio

Leggi su tpi

(Di sabato 25 febbraio 2023) Leposcausare patologie correlate al consumo di tabacco, proprio come le: lo rivela unocondotto dalla “Keck school of medicine” di Los Angeles, che mette in dubbio il fatto che “svapare” sia meno nocivo del tabagismo.infatti stati trovati gli stessi danni all’interno delle cellule della mucosa della bocca. Glisi, guidati dal professor Ahmad Besaratinia, hanno esaminato il codice genetico delle cellule della mucosa della bocca di tre gruppi di 72 persone: chi svapa e non ha mai fumato, chi fuma e non ha mai svapato, e chi non fuma in assoluto. Dopo aver raccolto informazioni sull’effettiva esposizione allee alle e-cig attraverso questionari e interviste, ...