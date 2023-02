Le lacrime di Luca Laurenti per Maurizio Costanzo: «È morto un padre» – Il video (Di sabato 25 febbraio 2023) Luca Laurenti comincia a parlare con la voce rotta, poi non ce la fa e scoppia in lacrime. Il ricordo di Maurizio Costanzo è ancora troppo vivo e il dolore per la sua morte si intreccia con tutte le esperienze lavorative e personali vissute assieme al giornalista. «Maurizio è nella mia cornice familiare, ho passato con lui nove anni di Buona Domenica», comincia Laurenti intervistato da Silvia Toffanin nel programma Verissimo su Canale 5. Poi si blocca non riuscendo a trattenere un pianto disperato. «Per quanto io possa raccontare le cose più belle, come le canzoni, le vivo nel silenzio del mio cuore, e mi dispiace piangere qui davanti a tutti». E ancora: «Dico grazie soprattutto a Maurizio, che era come un padre, non ci si può e deve ... Leggi su open.online (Di sabato 25 febbraio 2023)comincia a parlare con la voce rotta, poi non ce la fa e scoppia in. Il ricordo diè ancora troppo vivo e il dolore per la sua morte si intreccia con tutte le esperienze lavorative e personali vissute assieme al giornalista. «è nella mia cornice familiare, ho passato con lui nove anni di Buona Domenica», cominciaintervistato da Silvia Toffanin nel programma Verissimo su Canale 5. Poi si blocca non riuscendo a trattenere un pianto disperato. «Per quanto io possa raccontare le cose più belle, come le canzoni, le vivo nel silenzio del mio cuore, e mi dispiace piangere qui davanti a tutti». E ancora: «Dico grazie soprattutto a, che era come un, non ci si può e deve ...

