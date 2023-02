Le città più care per luce e gas, Bergamo al 17° posto in Italia (Di sabato 25 febbraio 2023) L’Unione Nazionale Consumatori ha condotto uno studio stilando la classifica completa delle città con i maggiori rialzi annui per quanto riguarda luce e gas, elaborando i dati Istat relativi al mese di gennaio 2023. Bergamo si piazza al 17° posto in assoluto in Italia. A livello nazionale, invece, l’indagine confronta la variazione dei prezzi di luce e gas negli ultimi 3 anni, confrontando il mercato libero con il tutelato. Da giugno 2021, ossia prima dei rincari scattati a partire da luglio, a gennaio 2023, la luce del mercato libero in Italia è salita del 248,3% contro il 108,4% del tutelato, più del doppio (+129%), mentre considerando il primo dato utile del gas rilevato dall’Istat, dicembre 2021, il libero da allora è aumentato del 141,1% contro un ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 febbraio 2023) L’Unione Nazionale Consumatori ha condotto uno studio stilando la classifica completa dellecon i maggiori rialzi annui per quanto riguardae gas, elaborando i dati Istat relativi al mese di gennaio 2023.si piazza al 17°in assoluto in. A livello nazionale, invece, l’indagine confronta la variazione dei prezzi die gas negli ultimi 3 anni, confrontando il mercato libero con il tutelato. Da giugno 2021, ossia prima dei rincari scattati a partire da luglio, a gennaio 2023, ladel mercato libero inè salita del 248,3% contro il 108,4% del tutelato, più del doppio (+129%), mentre considerando il primo dato utile del gas rilevato dall’Istat, dicembre 2021, il libero da allora è aumentato del 141,1% contro un ...

