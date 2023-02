Le affinità elettive di Maximilian David e Ferragamo

Leggi su amica

(Di sabato 25 febbraio 2023) Buona la seconda Un look della sfilataAutunno Inverno 2023 2024. L’elettiva traDavis earriva con la seconda collezione del direttore creativo per la maison. Nella sfilata Autunno Inverno 2023-2024 il minimalismo dello stilista inglese poggia le basi sul solido heritage del brand. Un incontro fortunato che sui look emerge dal mix di sartorialità e dettagli sportswear e sugli accessori dalla riproposizione di un design rétro che si rivela inaspettatamente contemporaneo. Un look della sfilataAutunno Inverno 2023 2024. La sfilata si apre con due outfit womenswear, a metà tra la cavallerizza e la giocatrice di scherma, dove il jersey tecnico assume un aspetto tailoring. Poi i cappotti: lunghi e strutturati, declinati al maschile e al femminile con il ...