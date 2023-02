Lazio, Zaccagni tenta il recupero per la Sampdoria: la situazione (Di sabato 25 febbraio 2023) Mattia Zaccagni, esterno d’attacco della Lazio, tenterà il recupero lampo in vista del match di lunedì contro la Sampdoria Mattia Zaccagni, esterno d’attacco della Lazio, tenterà il recupero lampo in vista del match di lunedì del campionato di Serie A contro la Sampdoria. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano Il Messaggero, l’azzurro starebbe un po’ meglio rispetto alla sindrome influenzale che lo aveva colpito prima della trasferta sul campo del Cluj valida per i sedicesimi di finale di ritorno di Europa League. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Mattia, esterno d’attacco della, tenterà illampo in vista del match di lunedì contro laMattia, esterno d’attacco della, tenterà illampo in vista del match di lunedì del campionato di Serie A contro la. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano Il Messaggero, l’azzurro starebbe un po’ meglio rispetto alla sindrome influenzale che lo aveva colpito prima della trasferta sul campo del Cluj valida per i sedicesimi di finale di ritorno di Europa League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GargamellaOut : RT @Gazzetta_it: Lazio: Milinkovic c’è, Pedro in maschera e Zaccagni part time - LALAZIOMIA : #Calcio Lazio: Milinkovic c’è, Pedro in maschera e Zaccagni part time - sportli26181512 : Lazio: Milinkovic c’è, Pedro in maschera e Zaccagni part time: Lazio: Milinkovic c’è, Pedro in maschera e Zaccagni… - Gazzetta_it : Lazio: Milinkovic c’è, Pedro in maschera e Zaccagni part time - pasqualinipatri : La Repubblica | AZ Alkmaar: la prossima avversaria della Lazio. Zaccagni in dubbio contro la Samp… -