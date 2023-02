Lavoro, “Ri-Valutare la Sicurezza”: concorso dell’Itis Ferraris di Napoli (Di sabato 25 febbraio 2023) E’ giunto alla sua decima edizione il concorso nazionale “Ri-Valutare la Sicurezza” organizzato dall’Istituto Tecnico Industriale “G. Ferraris” di Napoli nell’ambito delle “Attività di prevenzione e promozione della Sicurezza sul Lavoro, nei luoghi di vita, Sicurezza stradale e Sicurezza scolastica” aperto a tutte le Scuole Secondarie italiane, di I e II grado. Il bando, pubblicato sul siti internet dell’istituto e dei diversi partner dell’iniziativa, ha visto negli anni la partecipazione di numerose scuole italiane e vanta, tra i diversi patrocini, quello dell’Ispettorato del Lavoro, della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, del Comune di Napoli e dell’USRR Campania. ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 febbraio 2023) E’ giunto alla sua decima edizione ilnazionale “Ri-la” organizzato dall’Istituto Tecnico Industriale “G.” dinell’ambito delle “Attività di prevenzione e promozione dellasul, nei luoghi di vita,stradale escolastica” aperto a tutte le Scuole Secondarie italiane, di I e II grado. Il bando, pubblicato sul siti internet dell’istituto e dei diversi partner dell’iniziativa, ha visto negli anni la partecipazione di numerose scuole italiane e vanta, tra i diversi patrocini, quello dell’Ispettorato del, della Federazione Nazionale dei Cavalieri del, del Comune die dell’USRR Campania. ...

