Lavoratori irregolari e più letti del consentito,hotel nei guai (Di sabato 25 febbraio 2023) Sono stati individuati 17 Lavoratori irregolari ed è stata contestata una ricettività superiore del 60% rispetto a quella massima consentita. Sono le conclusioni di un controllo eseguito dalla guardia ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 febbraio 2023) Sono stati individuati 17ed è stata contestata una ricettività superiore del 60% rispetto a quella massima consentita. Sono le conclusioni di un controllo eseguito dalla guardia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnigioGiovanni : RT @confundustria: #Gorizia Rinchiusi in condizioni pessime, privati della libertà e dei documenti, sottopagati: tra i trenta lavoratori ir… - donadiomaria : RT @confundustria: #Gorizia Rinchiusi in condizioni pessime, privati della libertà e dei documenti, sottopagati: tra i trenta lavoratori ir… - mad_musika : RT @confundustria: #Gorizia Rinchiusi in condizioni pessime, privati della libertà e dei documenti, sottopagati: tra i trenta lavoratori ir… - LaNauseaSonoio : RT @confundustria: #Gorizia Rinchiusi in condizioni pessime, privati della libertà e dei documenti, sottopagati: tra i trenta lavoratori ir… - marcuccimauriz : RT @confundustria: #Gorizia Rinchiusi in condizioni pessime, privati della libertà e dei documenti, sottopagati: tra i trenta lavoratori ir… -